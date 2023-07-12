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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

108 ملايين شخص يواجهون الخطر.. موجة حر شديدة تضرب أمريكا

موجة حر بأمريكا
موجة حر بأمريكا

دفعت موجة الحر المتصاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية، خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إلى إصدار تنبيهات لأكثر من 108 ملايين شخص، مع عدم وجود تباطؤ في الأفق في بعض المناطق.

ومن جنوب كاليفورنيا إلى جنوب فلوريدا، يخضع السكان لتحذيرات بشأن درجات الحرارة المفرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الوطنية، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وفي الوقت الذي تسيطر فيه درجات الحرارة الخانقة على أجزاء كثيرة من البلاد، بدأت ولاية فيرمونت وولايات أخرى في شمال شرق البلاد في التخلص من الفيضانات التاريخية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة ربطها خبراء المناخ بالاحترار العالمي.

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من جانبها، قالت هيئة الأرصاد إن درجة الحرارة في منتصف النهار في لاس فيجاس قد ترتفع إلى 108 درجة فهرنهايت (42 درجة مئوية) اليوم الأربعاء قبل أن تصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 117 فهرنهايت (47 درجة مئوية) يوم الأحد المقبل.

وفي فينيكس بأريزونا، كان من المتوقع أن يصل الارتفاع فوق 110 فهرنهايت (43 درجة مئوية) لليوم الثالث عشر على التوالي اليوم الأربعاء.

وحث خبراء الأرصاد الأشخاص الذين يواجهون درجات الحرارة المرتفعة، وخاصة الأطفال وكبار السن، على الابتعاد عن أشعة الشمس القاسية، وإعادة جدولة الأنشطة الخارجية الشاقة وشرب الكثير من السوائل خلال الأيام المقبلة.

موجة الحر…حذرت الخدمة من أن سكان فينيكس يتعرضون لخطر شديد 

وحذرت الخدمة من أن سكان فينيكس يتعرضون لخطر شديد بسبب الحرارة بما في ذلك زيادة الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل التشنجات الحرارية، والإنهاك الحراري، وضربة الشمس التي يمكن أن تؤدي إلى الموت.

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