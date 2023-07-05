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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركنها فورا.. أضرار كارثية لقيادة السيارة أثناء موجة الحر الشديدة

ارتفاع درجات حرارة
ارتفاع درجات حرارة السيارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، الذي يمتد حتى يوم الأحد 9 يوليو، الذي يسوده ارتفاع في درجات الحرارة.

ارتفاع درجات حرارة السيارة 

وحذرت الأرصاد من التعرض لأشعة الشمس، التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهار يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2: 3) درجة مئوية.

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ومع ارتفاع درجات الحرارة ، يكون الأمر غاية فى الصعوبة بالنسبة لقائدي السيارات ، حيث أن المركبات تتأثر بالسلب مع ارتفاع درجات الحرارة .

ارتفاع درجات حرارة السيارة 

لذلك ينصح خبراء السيارات ، عند ارتفاع درجات الحرارة ، لابد ان تكون القيادة فى هذه الاجواء بحظر شديد ، وعند مشاهدة اى من الاعطال المفاجئة في السيارة ، يجب على الفور التوقف واتضاح الأمر .

 

ويجب الحماية من الحرارة الشديدة، كما يُفضل أيضًا ترك تهوية جيدة للسيارة وتجنب تركها في درجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة.

ارتفاع درجات حرارة السيارة 

ومن الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة على السيارات : 

1- يمكن ارتفاع حرارة المحرك، وبمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسرب وتلفه بالكامل .

 

2- يرتفع استهلاك البطارية في الطقس الحار بسبب استخدام المكيف أجهزة التبريد الأخرى، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف البطارية أو تلفها بشكل أسرع.

 

3- يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالية تلف في الإطارات ، مما يجعله أكثر عرضة للانفجار والتلف.

 

4- ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على نظام التبريد، حيث يتدفق الهواء ، فقد يتعطل نظام التبريد بالكامل.

ارتفاع درجات حرارة السيارة 

5- يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس ، إلى ارتفاع درجات الحرارة فى الدائرة الكهربائي بالسيارة مما يؤدى فى بعض الاوقات الى اشتعالها .

 

6- في الطقس الحار ، يعمل التكييف بجهد أكبر لتبريد السيارة، مما يؤدى ذلك إلى زيادة سرعة المحرك.                          

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