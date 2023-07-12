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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصرية للاتصالات WE الراعي الرسمي لـ"مهرجان العلمين 2023"الأكبر في مصر والشرق الأوسط

صدى البلد

أعلنت المصرية للاتصالات WE عن رعايتها لأكبر وأضخم حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط مهرجان العلمين 2023 في نسخته الأولى والذي يقام بمدينة العلمين الجديدة التي تعد واحدة من كبرى المشروعات القومية في مصر والتي قامت المصرية للاتصالات بإنشاء البنية التحتية للاتصالات داخلها اعتمادا على تكنولوجيا الألياف الضوئية، يقام المهرجان في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس، كما يستضيف المهرجان حوالي مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، ويضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى معارض وعروض ترفيهية مختلفة والعديد من الحفلات الغنائية لأبرز الفنانين من الوطن العربي والعالمي، بجانب مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة في أحداث المهرجان الرياضية.

تأتي رعاية المصرية للاتصالات WE لهذا الحدث انطلاقا من دور الشركة في دعم الفعاليات الثقافية والترفيهية الهامة التي تساهم في تعزيز وتنشيط السياحة والاقتصاد المصري، حيث يحظى المهرجان بإقبال جماهيري كبير من جميع الأعمار وخاصة الشباب في مصر والوطن العربي، كما يعد المهرجان فرصة استثنائية لتعريف الجمهور بمدينة العلمين الجديدة، والترويج للأنشطة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدينة.

 

صرح المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات WE قائلاً:" سعداء برعايتنا لأكبر حدث سياحي وترفيهي يقام في مصر والشرق والاوسط في نسخته الأولى، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تساهم في الترويج لمصر كوجهة سياحية وثقافية متميزة على مستوى المنطقة والعالم،  حيث يلعب المهرجان دورا مهما وقويا في دعم السياحة والترويج للمشروعات القومية التي تنفذها مصر خاصة وأنه يقام في واحدة من المدن التي نفخر بوجودها وبالمشاركة في تنفيذ البنية التحتية للاتصالات داخلها".


صرح الأستاذ محمد أبوطالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للمصرية للاتصالات WE قائلاً " فخورون برعايتنا لهذا الحدث والذي يحمل شعاره "العالم علمين" رسالة قوية تؤكد على وضع مصر على الخريطة العالمية كأحد أهم المقاصد والوجهات السياحية في العالم، ما يتضمنه المهرجان من أنشطة ثقافية ورياضية وفنية يعد منصة متميزة لتقديم العروض والخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة لضيوف المهرجان ولعملائها". 

كما أعرب أبو طالب عن شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علي إتاحة الفرصة للمشاركة في رعاية هذا الحدث".

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