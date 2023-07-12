عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ساعة و20 دقيقة .. بايدن يمازح بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

زيلينسكي وبايدن
زيلينسكي وبايدن

مازح الرئيس الأمريكي جو بايدن، ردًا على مدى قرب انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" بعد انتهاء الأزمة، قائلًا إن كييف ستلتحق بالحلف بعد ساعة وعشرين دقيقة.

وعقد بايدن وزيلينسكي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا ثنائيًا على هامش قمة "الناتو" في فيلنيوس.

وخلال جزء وجيز بحضور الإعلام، سأل أحد الصحفيين زيلينسكي عن مدى قرب انتهاء الحرب مع روسيا ورغبته في رؤية بلاده في "الناتو".

وأجاب بايدن مازحا: "ساعة و20 دقيقة. يا رفاق، أنتم تسألون أسئلة ذات مغزى"، مضيفًا: "لقد أوضحت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا على المستوى الرسمي أنها ترى مستقبل أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".

بالإضافة إلى ذلك، في نفس الاجتماع، قال الرئيس الأمريكي -بطريقة مازحة أيضا- إن كييف لا خلاص لها من واشنطن. 

وأوضح بايدن لزيلينسكي: "شكرا لك على ما تفعله. أخبار سيئة لك يا سيد زيلينسكي. لن تتمكن من التخلص منا، أنت عالق معنا. شكرا لك".

أوكرانيا الناتو زيلينسكي روسيا الحرب مع روسيا الأمريكي جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

إجراء من وزير الرياضة يخص الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

انتقال حر.. عمرو الدرديري يكشف عن أولى صفقات نادي الزمالك

ترشيحاتنا

مخططات الحرب الباردة.. روسيا تتعهد بالرد في الوقت المناسب بعد قمة الناتو

مجنون.. سياسي فرنسي: أوروبا ستشتعل بالنيران وتغرق في الدم بسبب زيلينسكي

الصحة تعلن خبرا مهما عن حريق مستشفى في كفر الشيخ

درجة الحرارة تقارب الـ50.. تحذير شديد اللهجة للعراقيين من الطقس

بعد ساعة و20 دقيقة .. بايدن يمازح بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

اختياري للمواطن.. تفاصيل استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلسطيني يهزم الاحتلال بسيارة ليموزين .. أحمد الشرحة يصنع المعجزة في الخليل

بلوزة من غير بنطلون .. ظهور صادم لـ ابنة أصالة مع زوجها

شاهد|عارضة ازياء ترتدي فستان نانسي عجرم وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

كل يوم إطلالة .. درة تتألق في أسبوع الموضة بـ باريس.. شاهد

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ