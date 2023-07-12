بعد ساعة و20 دقيقة .. بايدن يمازح بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

مازح الرئيس الأمريكي جو بايدن، ردًا على مدى قرب انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" بعد انتهاء الأزمة، قائلًا إن كييف ستلتحق بالحلف بعد ساعة وعشرين دقيقة.

وعقد بايدن وزيلينسكي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا ثنائيًا على هامش قمة "الناتو" في فيلنيوس.

وخلال جزء وجيز بحضور الإعلام، سأل أحد الصحفيين زيلينسكي عن مدى قرب انتهاء الحرب مع روسيا ورغبته في رؤية بلاده في "الناتو".

وأجاب بايدن مازحا: "ساعة و20 دقيقة. يا رفاق، أنتم تسألون أسئلة ذات مغزى"، مضيفًا: "لقد أوضحت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا على المستوى الرسمي أنها ترى مستقبل أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".

بالإضافة إلى ذلك، في نفس الاجتماع، قال الرئيس الأمريكي -بطريقة مازحة أيضا- إن كييف لا خلاص لها من واشنطن.

وأوضح بايدن لزيلينسكي: "شكرا لك على ما تفعله. أخبار سيئة لك يا سيد زيلينسكي. لن تتمكن من التخلص منا، أنت عالق معنا. شكرا لك".