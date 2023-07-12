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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي أول المحلة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي أول المحلة وذلك بحضور  الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط .


وأشار اللواء هشام آمنة علي أهمية المراكز التكنولوجية في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات، مشيراً على اهتمام رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لرقمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري التي تقوم بها الدولة وما يصاحبها من تبسيط للإجراءات واستخدام الميكنة في أدائها والارتقاء بالكوادر البشرية وتبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوى الكوادر البشرية. 
وقال محافظ الغربية إن المحافظة لديها ١٣ مركز  تكنولوجي، بكافة المراكز والمدن والأحياء إلى جانب المركز الموجود بديوان عام المحافظة، مشيرا إلى أن المركز التكنولوجي بحي أول المحلة يعد واحد من ضمن ١٠ مراكز حصلت على شهادة الأيزو ٩٠٠١، نظرا لتميزها في تقديم كافة الخدمات للمواطنين طبقا لمعايير الجودة.

واختتمت الجولة في المحلة بزراعة عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، حيث أشاد وزير التنمية المحلية بما حققته المحافظة من جهود في زراعة 160 ألف 570 شجرة من خلال الوحدات المحلية، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، جامعة طنطا، الطب البيطري.

وفي سمنود تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية مشروع كورنيش سمنود والذي يتم تنفيذه على ترعة الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار،  ويتم إنشاؤه كمحور مروري يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه دخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود.

وشملت الجولة في سمنود تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المدخل الرئيسي لمدينة سمنودبتكلفة22 مليون جنيه، ووصلت نسبة الأعمال إلى80 %، حيث يتم رصف الطريق الرئيس المار بقلب سمنود بطول 1500 متر وعرض 15 متر بهدف فك الاختناقات المرورية المتكررة الناتجة عن سوء حالة الطريق بقلب مدينة سمنود، كما تم زراعة عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وأوضح وزير التنمية المحلية  أنه ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالغربية تم دعم المحافظة ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الإنتاج الحربى بعدد 225 ألف شجرة ( أشجار مثمرة وزينة وخشبية ) لتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى بتكلفة قدرها 65 مليون جنيه.

واختتمت جولة وزير التنمية المحلية للغربية بتفقد مسار العائلة المقدسة، حيث أوضح محافظ الغربية أن المسار تم تطويره بتكلفة 8 مليون جنيه، بهدف إحياء مسار العائلة المقدسة وتشجيع السياحة الداخلية ووضع المحافظة على الخريطة السياحية للدولة وتعتبر الغربية أولى المحافظات التي انتهت من تطوير نقاط المسار على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي اهتمام الدولة بمتابعة جهود المحافظات المختلفة المعنية بتطوير نقاط مسار العائلة المقدسة  دليل علي احترام مصر لتاريخها وللتراث الإنساني والذي يقدم صورة مصر، كما هي دائماً، في أبهى صورها نموذجا للتعايش مع التاريخ والثقافة والحضارة والديانات والمبادئ النبيلة التي قدمتها للعالم أجمع .

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محافظة الغربية وزير التنمية المحلية المركز التكنولوجي هشام امنة

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