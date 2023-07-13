بين والاس لزيلينسكي: بريطانيا ليست خدمة توصيل للأسلحة

ذكر تقرير لموقع "إكسبرس"، الأربعاء، أن وزير الدفاع البريطاني بين والاس، أخبر أوكرانيا، "أننا لسنا خدمة توصيل أسلحة من أمازون"، حاثا كييف على إبداء امتنانها لدعم الدول الحليفة لإمدادات الأسلحة.

وأشار والاس إلى نقطة لإخبار الحكومة الأوكرانية أن المملكة المتحدة ليست خدمة توصيل للأسلحة من "أمازون" عندما سئل في مقابلة عن تردد الناتو في منح أوكرانيا مقعدًا في التحالف العسكري.

وأدلى والاس بهذه التصريحات ردا على سؤال حول ما إذا كانت قمة الناتو في فيلنيوس فشلت في تلبية طلب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بإطار زمني واضح لدخول أوكرانيا في حلف الناتو، وما مدى تأثير ذلك على معنويات الجنود الأوكرانيين على الأرض.

وأشار وزير الدفاع البريطاني في رده على كيفية استمرار الطلبات الأوكرانية للحصول على أسلحة من المملكة المتحدة وشركاء آخرين في الناتو.

وقال لشبكة "سكاي نيوز": "هناك كلمة تحذير طفيفة هنا، وهي أنه سواء أحببنا ذلك أم لا، يريد الناس أن يروا الامتنان".

وأضاف بين والاس "نصيحتي للأوكرانيين هي أنك في بعض الأحيان تقنع البلدان بالتخلي عن مخزونها من الأسلحة، ونعم، فإن الحرب هي حرب نبيلة ونرى أنها تخوض حربًا من أجل - ليس فقط نفسك - ولكن من أجل حرياتنا" .

واستدرك قائلا "لكن في بعض الأحيان عليك إقناع المشرعين، عليك إقناع السياسيين المتشككين في البلدان الأخرى بأنك تعلم أن الأمر يستحق العناء وأنه يستحق العناء وأنهم يحصلون على شيء مقابل ذلك".