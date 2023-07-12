الناتو وروسيا.. كيف يمكن أن يبدأ صراع واسع النطاق بينهما بسبب أوكرانيا؟

عندما غزت روسيا أوكرانيا، أرجعت سبب ذلك إلى الحاجة إلى إحباط توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" على أعتابها.

وبعد أكثر من 500 يوم من هذه الحرب، حدث العكس تمامًا. انضمت فنلندا إلى الناتو مرة أخرى في أبريل الماضي، مضيفة 830 ميلاً من الحدود البرية المباشرة للتحالف، وتم حجز مقعد للسويد أيضًا، بعد دعمها في قمة الناتو المنعقدة بفيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

وفي فيلنيوس ـ على بعد أقل من 500 ميل من موسكو - فإلى جانب ضمان استمرار تدفق الأسلحة والمساعدات إلى كييف، وافق أعضاء الناتو على دعم أوكرانيا وإنشاء "مسار طويل الأمد" لضم البلاد في التحالف.

ولطالما كان هذا خطًا أحمر بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وإن عبوره، وفقًا للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، سيكون له "عواقب سلبية للغاية".

وأثير صولجان المواجهة الشاملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي مرة أخرى. ولكن ما الذي يمكن أن يفجره بالضبط وكيف سيبدو الصراع اليوم؟

ما الذي يمكن أن يشعل الصراع؟

عدد من التطورات الأخيرة قد تشعل الصراع، فدعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإرسال ذخائر عنقودية - التي تنشر القنابل الصغيرة على مساحة واسعة ويمكن أن تظل خطرة على الأرض لسنوات - أثبتت أنها مثيرة للجدل.

وتعد المملكة المتحدة واحدة من 123 دولة وقعت اتفاقية تحظرها، وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إنه "لا يشجع" استخدام هذه الذخائر العنقودية، فيما ندد الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف بالقرار، واصفًا إياه بأنه "استفزاز لشن معركة نووية".

ويعد الوضع الحالي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية أيضًا مصدرًا رئيسيًا للمخاطر. وحذر الرئيس زيلينسكي الأسبوع الماضي من أن موسكو قد تستعد لتفجير المنشأة بعد أن طلبت من عمالها المغادرة.

ووجهت وزارة الخارجية الروسية، الأحد الماضي، اللوم إلى كييف، متهمة إياها بـ"إلحاق ضرر منهجي بالموقع".

وفي أحد منشورات "تليجرام"، قالت المتحدثة باسم المحطة إن زابوريجيا مصدر قلق رئيسي في قمة فيلنيوس، لافتة إلى أن "الغالبية العظمى من أعضاء التحالف سيكونون في منطقة التأثير المباشر" لأي حادث محتمل.

ومع ذلك، فإن الخبراء أكثر قلقًا بشأن السيناريوهات الأخرى، فذكر الدكتور باتريك بوري محاضر أول في الأمن بجامعة باث لصحيفة “إكسبريس” أن "دول البلطيق وبولندا، وجميع الدول الأعضاء في الناتو، من المحتمل أن تكون قلقة بشأن عمليات التوغل من مجموعة فاجنر في بيلاروسيا، على سبيل المثال. كيف سيرد الناتو على ذلك؟ لأن روسيا ستنكر أنها رسمية".

وأضاف: "سيناريو آخر هو أن تحقق أوكرانيا اختراقًا بالجنوب، ويبدأ الجيش الروسي في الانهيار أو يُجبر على الانسحاب، وتأتي أوكرانيا في نطاق شبه جزيرة القرم وربما حتى تستعد لاستعادة شبه جزيرة القرم؟ هل أصبح ذلك خطا أحمر بالنسبة لروسيا؟ إذا انهار جيشهم ولم يعد بإمكانهم اختراقه بعد الآن، يمكنهم رفع قواتهم النووية إلى حالة التأهب".

من ناحية أخرى، يعتقد ماتيو بوليج، الزميل الاستشاري في برنامج روسيا وأوراسيا في تشاتام هاوس، أن هناك "احتمال ضئيل جدًا" بحدوث تصعيد بشأن أوكرانيا، ولكنه يحذر بدلاً من ذلك من "مخاطر سوء التقدير".

وأضاف: "يمكن ذلك على شكل حادث بين سفينة حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي وطائرة روسية - اصطدام مقاتلة بها بسبب خطأ في التقدير أو بسبب طيار متهور أو العكس - والتي إذا تُركت دون رادع ودون مناقشة يمكن أن تؤدي إلى التصعيد ".