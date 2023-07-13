أستون مارتن تقدم فالور الجديدة بمحرك V12 وقوة 705 أحصنة.. صور

تحتفل أستون مارتن بالذكرى السنوية الـ 110 لتأسيسها من خلال الكشف عن إصدار محدود من السيارة الرياضية المعروفة باسم فالور.

تأتي السيارة جديدة ومختلفة عن أي شيء آخر في تشكيلة العلامة التجارية، ويتميز هذا الطراز بتصميم مستوحى من الماضي مستوحى من محرك V8 Vantage الأصلي بالإضافة إلى سيارات RHAM / 1 "Muncher" Le Mans من عام 1980.

أستون مارتن فالور

في حين أن الصور لا تنصف السيارة ، فإن فالور تتميز بهيكل من ألياف الكربون وغطاء صدفي مع فتحة تهوية "حذاء الحصان" بالإضافة إلى قنوات NACAالمزدوجة/ علاوة على ذلك ، توجد مصابيح أمامية دائرية LEDوشبكة عريضة وستائر هوائية عمودية، ينضم إليهم مقسم بارز ولمسات من ألياف الكربون المكشوفة.

أستون مارتن فالور

بالانتقال إلى أسفل الجانبين ، يمكننا أن نرى المصدات الأمامية الواضحة ذات الفتحات الوظيفية، يتميز الطراز أيضًا بهيكل انسيابي ، وظهر خلفي عضلي ، وسقف مزدوج الفقاعة. واحدة من أكثر التفاصيل التي تلفت الأنظار هي العجلات المعدنية المزورة مقاس 21 بوصة، بالإضافة إلى إطارات ميشلان Pilot Sport S 5 الخاصة بأستون مارتن.

يتم دعمها بواسطة نظام فرملة من السيراميك الكربوني الذي يحتوي على أقراص بقياس 16.1 بوصة (410 ملم) في الأمام و 14.2 بوصة (360 ملم) في الخلف.

أستون مارتن فالور

في الخارج ، هناك ذيل كام مميز و "دوامة تولد شفرات خارجية". قامت أستون مارتن أيضًا بتركيب نظام عادم ثلاثي عادم مركزي ، محاط بمشتت بارز، وتشمل المزايا الأخرى شفرات المصابيح الخلفية LED ولمسات ألمنيوم كاملة العرض.

أستون مارتن فالور

تعكس المقصورة طراز Vantage القياسي ، لكنها تتميز بمجموعة مركزية منقحة مع فتحات تهوية جديدة ومجموعة مفاتيح محدثة. في مكان آخر ، يعتبر الكونسول الوسطي جديدًا تمامًا حيث كان لا بد من إعادة تصميمه لدمج ناقل الحركة اليدوي من ست سرعات في السيارة. يتم التحكم في الأخير بواسطة ناقل حركة خيالي يتميز بكرة خشبية وتفاصيل راقية.

أستون مارتن فالور

لم تدخل الشركة في العديد من التفاصيل ، لكن السيارة بها ألواح أبواب من ألياف الكربون مع أحزمة سحب، وتنضم إليهم المقاعد الرياضية المكسوة بألياف الكربون ، والتي تحتوي على تنجيد "تويد صوفي" مستوحى من أغطية المقاعد المستخدمة في سيارة DBR1الحائزة على لقب Le Mans منذ عام 1959.

بالعودة إلى مجموعة نقل الحركة ، تتميز فالور بمحرك V12مزدوج التوربو سعة 5.2 لتر ينتج 705 حصان (526 كيلوواط / 715 حصان) وعزم دوران يبلغ 555 رطل قدم (753 نيوتن متر). هذه زيادة طفيفة على محرك V12 Vantage ، الذي يولد 690 حصان (515 كيلو واط / 700 حصان) ونفس القدر من عزم الدوران.

قال الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن ، لورانس سترول: "فالور هو احتفال بشغف أستون مارتن بالقيادة والتراث الاستثنائي ، ولكنه أيضًا يمثل رمزًا لعلامة تجارية نابضة بالحياة ومتجددة اليوم، رمز حديث يجمع بين الطابع الكلاسيكي والتنفيذ المعاصر ، يجسد فالور جوهر الإثارة والحصرية التي تميز علامة السيارات هذه ".