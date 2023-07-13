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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ما الفارق بين درجة الحرارة المتوقعة والمحسوسة.. الأرصاد توضح

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الفارق ما بين الحرارة المتوقعة  والمحسوسة؛ فقد أكدت الهيئة أنه يشعر العديد من الأشخاص بوجود اختلاف بين درجة الحرارة المقاسة “المعلنة”، وبين الحرارة المحسوسة فعليًا، ويرجع ذلك  إلى أن درجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن في الظل على ارتفاع  ٢ متر عن سطح الأرض.


وهناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للارصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى: 
١-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء 
٢- يتم قياس  درجة حرارة الهواء أيا كان اتجاهه او سرعته في الظل وفتحتات الكشك مصممة لذلك من أسفل لأعلى لدخول الهواء وعدم السماح بمرور شعاع الشمس
٣-كما يجب ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.


فنجد أن أرضية الحظيرة تحت الكشك تكون حشائش خضراء لامتصاص شعاع الشمس حتى لا يؤثر ارتداده على خزان الترمومتر.


ومن ثم نجد أن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات ، تسجل حرارة الهواء فى حيّز هوائى غير ملائم للقياس ويتاثر بعوامل اخري ، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.
كما أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضة لاشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء 

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحرارة المتوقعة سطح الأرض العالم درجة حرارة الهواء

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