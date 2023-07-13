اليوم.. اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا

قالت بريطانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حاليًا، إن المجلس سيعقد اجتماعًا علنيًا، الخميس، لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي. ويأتي الاجتماع بناءً على طلب من الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا واليابان ومالطا وبريطانيا.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات قبالة ساحلها الشرقي يوم الأربعاء، مما أثار إدانة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن البلاد اختبرت أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات "هواسونج-18" يوم الأربعاء، قائلةً إن السلاح هو أساس قوتها النووية الضاربة، ومحذرةً الولايات المتحدة وغيرها من الخصوم.

وأدانت الولايات المتحدة وقيادات في سول وطوكيو ودول أخرى عملية الإطلاق التي صدرت تقارير عنها من جيشي كوريا الجنوبية واليابان في ذلك الوقت.

تم إطلاق هواسونج-18 لأول مرة في أبريل/ نيسان. وهو أول صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية يستخدم وسائل دفع صلبة، وهو ما يمكن أن يسمح بنشر أسرع للصواريخ أثناء الحرب.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية "تجربة إطلاق النار هي عملية أساسية تهدف إلى زيادة تطوير القوة النووية الاستراتيجية للجمهورية، وهي في الوقت نفسه، "تحذير عملي قوي" للخصوم.