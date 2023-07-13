سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

أثار اكتشاف مجموعة من علماء الآثار بالمملكة المتحدة مشطا خشبيا قديما وخاتما ذهبيا يرجعان إلى العصر البرونزي الكثير من الجدل ، فكلاهما يشير إلى عصور ما قبل التاريخ مما يؤكد أن أنهم قد أحبوا الاهتمام بمظهرهم.

وقد تم اكتشاف المشط والخاتم، وكلاهما يعود تاريخهما إلى أكثر من 3000 عام، وكان كلاهما بالقرب من بلدة باري الساحلية بجنوب مدينة ويلز، ومتواجدان في حفرة صغيرة قد ضعت بها بقايا جثة إنسان محترقة.

وقال مارك كولارد وهو مدير مجموعة ريد ريفير آركولوجي للآثار: أن العثور على تلك المشط يعد أمر فريد من نوعه، فهو بمثابة لمحة نادرة عن الحياة الشخصية لمن يعيشون في العصر البرونزي أما الخاتم الذهبي فهو من أكثر الأشياء التي قد تلفت الأنظار فهو مصنوع جيدا ويؤكدان تطور المجوهرات في جميع أنحاء كلا من بريطانيا وأيرلندا.