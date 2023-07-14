بدون أدوية .. 3 مشروبات لخفض ضغط الدم المرتفع

يستهلك الناس المزيد من الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكر والدهون المتحولة أكثر من أي وقت مضى، بالإضافة إلى كونها أقل نشاطًا مما كانت عليه من قبل. ، قد تضطر شرايين القلب والدم إلى العمل بجدية أكبر، مما قد يضر عضلة القلب بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى تكوين تمزقات صغيرة في جدران الشرايين، مما يسمح بتراكم الترسبات الدهنية.

بمرور الوقت ، يتطور ارتفاع ضغط الدم بشكل طبيعي ويمكن أن ينتج عن عادات الأكل غير الصحية وقلة التمارين وبعض الأمراض الطبية بما في ذلك مرض السكري والسمنة وفقا لـ india.com

يمكن أن يزداد خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الأخرى، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي ، بسبب ارتفاع ضغط الدم ، لذلك من الضروري إدارته.

يقول اختصاصي التغذية الحائز على جائزة: "بالإضافة إلى إجراء تغييرات على نظامك الغذائي ونمط حياتك ، تظهر الأبحاث أن العديد من المشروبات يمكن أن تساعد في خفض مستويات ضغط الدم ودعم صحة القلب." يوصي الخبير الصحي كذلك بتناول مشروبات صحية للتحكم في ارتفاع ضغط الدم.

مشروبات لخفض ضغط الدم



عصير الزنجبيل : لتقليل الإجهاد التأكسدي ، ومنع تطور وتطور ارتفاع ضغط الدم. بينما يحتوي الزنجبيل على مركبات ثبت أنها تعزز توسع الأوعية الدموية ، وهو توسيع الأوعية الدموية. قد يساعد استرخاء الأوعية الدموية في خفض ضغط الدم.



ماء بذور الكزبرة: يبدو أن مستخلص الكزبرة يعمل كمدر للبول ، ويساعد جسمك على التخلص من الصوديوم والماء الزائد. هذا قد يخفض ضغط الدم لديك.



عصير الطماطم الشمندر: الشمندر غني بالنترات (NO3) ولديه القدرة على خفض ضغط الدم (BP). NO3 هو مقدمة لإنتاج أكسيد النيتريك (NO) ويزيد من تركيزاته في مجرى الدم ، مما يؤدي إلى تحسين وظيفة البطانة.

يحتوي مستخلص الطماطم على الكاروتينات مثل الليكوبين وبيتا كاروتين وفيتامين هـ ، والتي تُعرف باسم مضادات الأكسدة الفعالة ، لتعطيل الجذور الحرة وتحسين ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.



سيساعد تضمين التمارين في روتينك المعتاد بشكل أكبر لأنه سيساعد في إنقاص الوزن وخفض أعراض ضغط الدم.