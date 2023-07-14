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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مفاجأة .. طرق لتناول الشوكولاتة تساعد في إنقاص الوزن

صدى البلد

إنقاص الوزن مع الشوكولاتة شئ مفاجئ الكثير فعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، غالبًا ما يُنظر إلى الشوكولاتة على أنها العدو نظرًا لسمعتها العالية في السكر والسعرات الحرارية. ومع ذلك ، كشفت الدراسات العلمية الحديثة عن تحول مفاجئ في هذه الرواية. على عكس الاعتقاد الشائع ، يمكن أن تكون أنواع معينة من الشوكولاتة مفيدة في الواقع لفقدان الوزن وفقا لـ India.com

 

كيف تساعد الشوكولاتة في إنقاص الوزن


قوة الشوكولاتة الداكنة: ظهرت الشوكولاتة الداكنة ، بمحتواها العالي من الكاكاو والحد الأدنى من السكر المضاف ، كحليف مفاجئ في السعي لفقدان الوزن. تمتلك الشوكولاتة الداكنة العديد من الخصائص التي يمكن أن تدعم أهدافك في إدارة الوزن 

أولاً ، يمكن أن تساعد نكهته الغنية وقوامه المرضي في كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام ومنع الإفراط في تناول الطعام بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد ، والتي تم ربطها بزيادة أكسدة الدهون وتقليل الشهية.


تعزيز التمثيل الغذائي: يحتوي الكاكاو ، المكون الرئيسي في الشوكولاتة ، على مركبات ثبت أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي. 

يمكن أن يساعد وجود مضادات الأكسدة والمنشطات مثل الثيوبرومين والكافيين في زيادة إنفاق الطاقة وحرق الدهون. من خلال دمج كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة في نظامك الغذائي ، يمكنك زيادة معدل التمثيل الغذائي لديك وتعزيز فقدان الوزن.


السيطرة على الجوع وتقليل تناول الوجبات الخفيفة: أحد أكبر التحديات في فقدان الوزن هو التحكم في الجوع ومنع تناول الوجبات الخفيفة بشكل مفرط.

 تم اكتشاف أن الشوكولاتة الداكنة لها تأثير مشبع ، مما يساعد على التحكم في الرغبة الشديدة والشعور بالشبع لفترات أطول يمكن لمزيجها من الدهون الصحية والألياف والبروتين أن يساهم في زيادة الشعور بالشبع ، مما يقلل في النهاية من الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية. 

 


الأكل الواعي والانغماس: أحد الجوانب الأساسية لإنقاص الوزن بنجاح هو الحفاظ على علاقة صحية مع الطعام. غالبًا ما يؤدي الحرمان إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام بشراهة في نهاية المطاف. يمكن لدمج أجزاء صغيرة من الشوكولاتة الداكنة في نظامك الغذائي أن يرضي رغبتك في تناول الحلويات ويسمح لك بالتساهل دون عرقلة تقدمك. المفتاح يكمن في ممارسة الأكل اليقظ ، تذوق كل قضمة ، والاستمتاع بالتجربة.


الاعتدال هو المفتاح: في حين أن الفوائد المحتملة للشوكولاتة الداكنة لفقدان الوزن مثيرة ، فمن المهم أن نتذكر أهمية الاعتدال. لا يزال استهلاك كميات كبيرة من الشوكولاتة ، بغض النظر عن نوعها ، يساهم في زيادة الوزن بسبب محتواها من السعرات الحرارية.

 يوصى باختيار الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة التي تحتوي على 70٪ من الكاكاو على الأقل واستهلاكها في أجزاء خاضعة للرقابة كجزء من نظام غذائي متوازن.

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