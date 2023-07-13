خالد جلال يشهد العرض المسرحى "قرررب قرب" بالهناجر

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي، العرض المسرحى "قرررب قرب" أمس الأربعاء، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور .

مسرحية " قرررب قرب" ديكور فادى فوكيه، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة محمد عبد المحسن، مخرج منفذ سامى يوسف، تأليف وأشعار أحمد نبيل، وإخراج شادي سرور .

العرض تمثيل مجموعة من أعضاء ورشة الهناجر للتمثيل، تدور أحداثه حول عالم السيرك، والحياة الاجتماعية والمشاعر الانسانية بين عائلات السيرك، من حب وترابط ومواقف انسانية، وعشق لهذا النوع الفريد من الفن .

يذكرح ان يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري، فى دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، ولأول مرة، "ماستر كلاس" للفنان والمخرج الكبير خالد جلال تحت عنوان (كيفية صناعة النجم) مركز الإبداع نموذجا.

ويتحدث صانع النجوم أو جواهرجي النجوم المخرج خالد جلال خلال اللقاء عن تجربة مركز الإبداع الفني كمعمل يتم داخله تدريب وتأهيل المواهب لسوق العمل الفنى من خلال مدربين وأساتذة متخصصين فى كافة العناصر المؤهلة لصناعة الممثل المحترف.

وكان جلال قد شكل لجنة متخصصة تضم كوكبة من النقاد المسرحيين، لاختيار العروض التي سيشارك بها البيت الفني للمسرح، في مسابقة المهرجان هذا العام، ضمت اللجنة في عضويتها كلا من النقاد "يسري حسان، أحمد عبد الرازق أبو العلا، محمد بهجت، هند سلامة، ورشا عبد المنعم" .

وجاء في قرار اللجنة أنها وجدت صعوبة في اختيار العروض، نظرا لتقارب المستوى بين هذه العروض وتميزها، وبعد المناقشة وقع الاختيار على العروض التالية:

"سيدتي أنا" من إنتاج المسرح القومي، "طيب وأمير" إنتاج المسرح الكوميدي، وعرضي "خطة كيوبيد" و "سيب نفسك" من إنتاج المسرح الحديث، و"ستوكمان" مسرح الغد، إلى جانب عرض "ياسين وبهية" من إنتاج مسرح الشباب.