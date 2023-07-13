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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خاص.. السفير التركي بالقاهرة: عودة العلاقات بين البلدين تفتح أفاقا جديدة للاستثمار

السفير التركي صالح
السفير التركي صالح موطلو شن برفقة الصحفية نادين أبو السعود

صرح السفير التركي لدى القاهرة موطلو شن في حوار خاص لـ "صدى البلد" أن كل من مصر وتركيا يحظوا بالتعاون في العديد من المجالات والتعاون المستمر بين البلدين مبني على الثقة المتبادلة ‏والاحترام وهذا التطور يخلق فرص تعاون جديدة بين الشعبين الشقيقين‎.‎
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كما أوضح السفير التركي لدى القاهرة لـ "صدى البلد" أن هذه قرارات الأخيرة تخلق فرص جديدة وتفتح أفق جديدة للأستثمار في العديد من المجالات مثل التجارة والاقتصاد كل هذا ‏يعزز العلاقات أكثر وهذا سيعود بالنفع على كلتا الدولتين‎.‎

السفير التركي صالح موطلو شن في حوار خاص لـ"صدى البلد"


‎وأفاد شن في تصريحاته، بأن هذا القرار يساهم في تطوير العلاقات الثنائية ثقافياً كما سينعكس هذا التعاون على مجالات عديدة ‏مثل السياحة و الثقافة و الرياضية والتواصل. ‏
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وأشار شن إلى أنه في الفترة المقبلة يستلقي وزراء التجارة و التكنولوجيا والثقافة في كلا البلدين و ستكون هناك زيارات متبادلة‏. 

وأضاف السفير أن كل من مصر وتركيا سينظمون العديد من الفعاليات المشتركة في مجالات التعاون المختلفة كأي دول شقيقة ‏وصديقة وفي هذا الإطار قد يتم تنظيم فعاليات ثقافية ورياضية وفينة بين البدلين. ‏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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