الحزن يخيم على معسكر الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

تفرض حالة كبيرة من الحزن نفسها داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل ساعات قليلة من مواجهة الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسادت هذه الحالة الحزينة داخل معسكر الأهلي نتيجة وفاة والد مروان عطية، نجم الفريق، والذي غادر المعسكر لحضور تشييع جثمان والده وتلقي العزاء فيه.

واختار مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قائمة اللاعبين المرشحين لمباراة القمة أمام الزمالك اليوم.

وتضم القائمة كلا من

حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول- خالد عبد الفتاح- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- أحمد قندوسي- محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبد القادر- بيرسي تاو- حسين الشحات- محمد الضاوي "كريستو"- طاهر محمد طاهر- أحمد نبيل "كوكا"- محمد فخري.

خط الهجوم: محمد شريف- محمود عبد المنعم "كهربا".