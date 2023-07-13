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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحق شقة.. اليوم آخر فرصة لسحب كراسات الشروط لشقق المدن الجديدة

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أن اليوم الخميس آخر فرصة  لسحب كراسات شروط الشقق التي تطرحها في عدد من المدن الجديدة.

وتطرح وزارة الإسكان ممثلة في تعاونيات البناء والإسكان شقق مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة ولؤلؤة أكتوبر ولؤلؤة بدر ولؤلؤة العاشر من رمضان بمساحات متنوعة ومن المقرر أن يكون تسليم الوحدات خلال شهر يوليو عام 2024


وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية عن الاشتراطات المالية وأسعار الوحدات المتاحة بالمشروع كالآتي:

يمنح العميل خصم نسبة ۲۰% عند سداد كامل ثمن الوحدة بالإضافة إلى اختياره لكل من (الوحدة) - العمارة - الدور - الموقع - الاتجاه ). - يضاف إلى ثمن الوحدة ١ % مصروفات إدارية يتم سدادها مع المبالغ المسددة طبقًا لما هو موضح بالجداول

 

الجدول الخاص باسعار بالشقق السكنية


ويضاف إلى ثمن الوحدة ميزة دور الأدوار المتكررة فقط) وقدرها 1.5 % من قيمة الوحدة، ويضاف على بعض الوحدات المميزة ميزة اتجاه قدرها ٠.٧٥% من قيمة الوحدة، ويتم سداد ميزة الدور والاتجاه مع دفعة التخصيص.

يتم سداد نسبة 1% من قيمة الوحدة في حالة وجود تميز موقع.

يقوم العميل بتقديم شيكات بنكية بباقي المبالغ المستحقة على الوحدة على أن تكون هذه الشيكات موقعة من العميل مع إحضار خطاب من البنك يفيد صحة التوقيع.

يتم سداد نسبة 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة وتسدد مع دفعة التعاقد والاستلام

من يفوز بالقرعة عليه أن يستكمل إجراءات التخصيص وسداد دفعة التخصيص في خلال شهر من تاريخ إجراء القرعة وإلا يعتبر التخصيص لاغيا دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات ويخصم مبلغ ٤٠٠٠ جنيه + ١ مصروفات إدارية ويتم تخصيص الوحدة لعميل آخر طبقا للأسبقية بقوائم الانتظار.

في حالة حضور القرعة وعدم الفوز يتم رد المبالغ المالية المسددة وذلك فى خلال ٣٠ يوم من تاريخ تقديم طلب الاسترداد، من لا يحضر القرعة يستبعد منها ويخصم منه 2% مصروفات إدارية.

في حالة تقدم أحد الفائزين بالقرعة العلنية بطلب لاسترداد المبالغ المالية المسددة يتم إلغاء الإجراءات ويخصم مبلغ ٤٠٠٠ جنيه + مصروفات إدارية.

في حالة عدم التزام العميل بسداد قسطين متتاليين يحق للهيئة إلغاء التخصيص.

في حالة عدم سداد الأقساط في المواعيد المحددة يتم تحميل العميل أعباء بنكية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأي سبب يتم تقديم خطاب من البنك موضح به رقم حساب بنكي لتحويل المبالغ المستردة عليه والذي تم الحجز بأسمه لتحويل المبالغ المستردة عليه.

الهيئة العامة لتعاونيات البناء الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أسعار الوحدات استرداد المبالغ الاشتراطات الشقق السكنية العاشر من رمضان المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية

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