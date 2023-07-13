عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر

مركز الدراسات الأثرية
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر

افتتح مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر التابع لجامعة القاهرة، بحضور عميد كلية الآثار الدكتور أحمد رجب، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ونخبة من الشخصيات الأثرية، وترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر التابع لكلية الآثار.

وذلك بحضور أمين عام الجامعة المهندس أحمد ترك، وفي إطار حرص الجامعة على استمرار ريادتها في مختلف المجالات، وأداء رسالتها في خدمة المجتمع المصري والمساهمة في المحافظة على هوية الحضارة المصرية.

txt

طلاب الثانوية العامة بالملازم أمام اللجان لأداء امتحانات الأحياء والجبر والفلسفة

txt

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على مدارس الجيزة لأداء آخر امتحان

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مركز التراث العالمي بالأقصر يُعد أحد أهم الإنجازات المشهودة لجامعة القاهرة على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، وجاء نتاج جهود كبيرة تضافرت فيها المؤسسات والجهات التابعة للجامعة لتتويج عمل الجامعة في هذا الشأن، ووجه الشكر لإدارة الجامعة السابقة برئاسة الدكتور جابر نصار على جهودها لاسيما بشأن أرض المركز.

 كما وجه الشكر لإدارات كلية الآثار السابقة والشؤون القانونية والإدارة الهندسية والمالية والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والمكتب الإعلامي، مؤكدًا أن هذا المركز يُمثل نقطة إشعاع ثقافي وحضاري للجامعة بصعيد مصر، ويفتح أفقًا جديدًا في هذا الموقع الأثري المهم، بالإضافة إلى كونه إضافة حقيقة لعلم الآثار عامة وعلم المصريات خاصة في العالم أجمع.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المركز يستهدف أن يكون نافذة حقيقية للتدريب في كل ما يتعلق بمجال الآثار مثل دراسة الآثار والترميم وغيرها من مختلف التخصصات الأثرية، وفتح مجال للتعاون مع الجامعات الأخرى والبعثات الأثرية بمختلف أنواعها سواء المصرية أو الأجنبية، وعقد شراكات مع جامعات عالمية في إعداد وتقديم دورات تدريبية متخصصة في الآثار المصرية، وتنظيم الزيارات العلمية لطلاب كليات الآثار بالجامعات المصرية والأجنبية واستضافتهم لحضور ورش عمل تدريبية وزيارات ميدانية في آثار مدينة الأقصر.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مركز التراث العالمي تم بناؤه وتنفيذه على أعلى مستوى ووفقًا للمواصفات الفنية العالمية وبجودة عالية، وتم تجهيزه وإعداده على الوجه الأكمل في كافة الجوانب الإنشائية والإدارية والأكاديمية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، بالدعم المستمر وغير المحدود الذي يقدمه الدكتور محمد الخشت على كافة المستويات والذي جعل من جامعة القاهرة منارة محلية وعالمية، وساهم في إتمام إنشاء مركز التراث العالمي بمدينة الأقصر، موضحًا أن المركز له العديد من المهام الخاصة به، ومنها عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات، وإصدارات علمية، وتنظيم فعاليات مشتركة مع جامعات ومتاحف مصرية وعالمية مرموقة، وإنشاء مجلة دولية متخصصة في الآثار يكتب فيها العلماء الدوليون، بالإضافة إلى عدد كبير من الأنشطة.

وأشار عميد كلية الآثار، إلى أن المركز يمنح جامعة القاهرة مكانة ودورًا حضاريًا يؤكد تأثيرها على العالم كله وليس مصر فقط، ويساهم في تأدية الجامعة لدورها الوطني في الجانب الأكاديمي والعلمي والبحثي لآثار مصر، وتعميق الانتماء للآثار المصرية، وذلك انطلاقًا من كونه يُمثل منارة حضارية وثقافية وتراثية عالمية ويصبح من مواقع الدراسات العالمية التي تحرص كل الجامعات المتقدمة على التعاون معها.

جدير بالذكر أن المركز تم البدء في بنائه عام 2018، وأصدر الدكتور محمد الخشت قرارًا في وقت سابق بتشكيل مجلس إدارة المركز ليضم عددًا من المتخصصين والشخصيات العامة، ويختص بوضع خطة عمل المركز في خدمة الآثار والتراث والثقافة، حيث يقام على مساحة 2500 متر مربع بالقرب من المزارات الأثرية بمدينة الأقصر، وتم تصميمه على الطراز الأثري بمدخل رئيس على هيئة زهرة اللوتس الفرعونية، ويضم 5 طوابق بإجمالي 33 غرفة فندقية، وقاعتين للمحاضرات تستوعب 150 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمطاعم والمطابخ وغيرها من الخدمات اللوجستية، كما تم تزويد أسطح المبنى بألواح وخلايا طاقة شمسية لاستخدام الطاقة النظيفة في المبنى وتوفير تكاليف الكهرباء، وتزويد المبنى بشبكة حماية للدفاع المدني.

مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر8
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر8
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر7
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر7
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر6
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر6
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر5
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر5
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر4
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر4
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر3
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر3
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر2
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر2
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر1
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر1
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر
مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي الأقصر جامعة القاهرة كلية الاثار الدكتور أحمد رجب رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

نبأ حزين.. الموت يفجع نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

مبلغ ضخم.. تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلي وموعد الإعلان عن الصفقة

موضوعات متعلقة

طلاب الثانوية العامة يستعدون لأداء امتحانات الأحياء والهندسة والفلسفة أمام اللجان.. صور

حقوق القاهرة تفتح باب الالتماس على النتائج إلكترونيا

لطلاب آداب القاهرة اعرف مواعيد دورة إعداد الممثل والأداء المسرحي

فتح باب التسجيل للفصل الدراسى الصيفي بآداب القاهرة… اليوم

ترشيحاتنا

عظيمة جداً..وزير الدفاع الأمريكي يشيد بإنجازات قمة "الناتو"

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

محافظ القاهرة ووزير التربية والتعليم يتفقدان امتحانات الثانوية العامة داخل مستشفى 57357

ناقد رياضي: أوسوريو واحد من أفضل المطورين القادمين في الكرة المصرية

سيناريو أولمبياد طوكيو يتكرر| أزمة منتظرة بين محمد صلاح وليفربول.. والسبب منتخب مصر

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

فيديو

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ