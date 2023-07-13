طلاب الثانوية العامة يتوافدون على مدارس الجيزة لأداء آخر امتحان

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم الخميس الموافق ١٣ يوليو 2023، امتحان الأحياء لشعبة علمى علوم و امتحان الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وامتحان الفلسفة للشعبة الآدبية .

وذلك لأداء امتحان ، وسط إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الطلاب داخل وخارج اللجان.

وعلى الجانب الأخر ، فتحت الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أبوابها لإدخال طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية ، لبدء عمليات تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية قبل آداء آخر امتحان اليوم .

يأتي ذلك في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بفتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في تمام الثامنة والربع امام الطلاب ، لإتمام عملية التفتيش بالعصا الالكترونية للطلاب لضبط وسائل الغش قبل بدء الامتحان