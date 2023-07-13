طلاب الثانوية العامة يستعدون لأداء امتحانات الأحياء والهندسة والفلسفة أمام اللجان.. صور

يستعدوا الآن طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ ، لدخول لجان امتحان الأحياء لشعبة علمى علوم و امتحان الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وامتحان الفلسفة للشعبة الآدبية .

على الجانب الأخر ، تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 وامتحان الفلسفة 2023 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .



ويتولى مديري مديريات التربية والتعليم ، الإشراف على عملية نقل أوراق امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 وامتحان الفلسفة 2023 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .