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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة يستعدون لأداء امتحانات الأحياء والهندسة والفلسفة أمام اللجان.. صور

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣

يستعدوا الآن طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ ، لدخول لجان امتحان الأحياء لشعبة علمى علوم و امتحان الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة  وامتحان الفلسفة للشعبة الآدبية .

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على الجانب الأخر ، تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 وامتحان الفلسفة 2023 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .
 
ويتولى مديري مديريات التربية والتعليم ، الإشراف على عملية نقل أوراق امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 وامتحان الفلسفة 2023 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ 8
طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ 8
طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ 7
طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ 7
طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ 6
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طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ 5
طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ 5
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طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ 4
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طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ 3
طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ 2
طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ 2
طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣1
طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣1
طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣
طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣
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