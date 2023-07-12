عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب آداب القاهرة اعرف مواعيد دورة إعداد الممثل والأداء المسرحي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن تنظيم مركز اللغة و الثقافة العربية بالكلية دورة عن إعداد الممثل و فنون الأداء المسرحى .

txt

فتح باب التسجيل للفصل الدراسى الصيفي بآداب القاهرة… اليوم

txt

مجلة جامعة القاهرة للأورام تدخل العالمية من أعلى مؤسسة للتصنيف

وأوضح مركز اللغة و الثقافة العربية ، أن الدورة تبدأ في شهر يوليو ( الأحد - الثلاثاء - الخميس ) من كل أسبوع من الساعة 3:30 عصرا إلى 6 مساء .

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كليه العلاج الطبيعي على تجديد الاعتماد الدولي من الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي لمدة 5 سنوات لتصبح بذلك أول كلية على مستوى الجامعات المصرية تحصل على الاعتماد المحلي ثم الاعتماد الدولي لمرتين متتاليتين، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة والاعتماد، وفي إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها في سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية بكليات الجامعة ومعاهدها.

كلية الاداب جامعة القاهرة مركز اللغة و الثقافة العربية إعداد الممثل فنون الأداء المسرحى Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

أولوية الزمالك.. مصطفى فتحي يصدم الأهلي وبيراميدز

خلاص يعني.. أكرم توفيق يثير الجدل بشأن صفقة إمام عاشور

مفاجأة.. صفقة الأهلي الجديدة تقترب من الرحيل

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

موضوعات متعلقة

صيدلة القاهرة تعلن قبول طلبات التقدم لدبلوم اليقظة الدوائية

منها مجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة.. جامعة القاهرة تنجح فى إحداث نقلة نوعية بالاعتماد الدولي الأكاديمي

للطلاب الوافدين.. معلومات هامة قبل الفصل الدراسى الصيفي بتجارة القاهرة

الخميس.. آخر موعد لتقديم الالتماسات على نتائج الدراسات العليا بآداب القاهرة إلكترونيا

ترشيحاتنا

اليابان تعلن سقوط صاروخ كوريا الشمالية الباليستي

احتجاج عبر الصين.. اليابان تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخها الأخير

ابتزاز.. رد ناري من القيعي على منتقدي ضم إمام عاشور للأهلي

الصين تعلن موعد زيارة جون كيري إلى بكين

طويل المدى.. سول تحدد نوع صاروخ كوريا الشمالية المطلق باتجاه البحر الشرقي

روسيا.. اندلاع حريق في مصفاة نفط جنوب شرق سيبيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل.. شجار بمباراة كرة قدم يتسبب في مصير مأساوي لشابة.. فيديو

بعد إصابة إيمان البحر درويش بها.. تعرف على أسباب حدوث جلطة المخ

شاهد.. سحابة تسونامي تثير ذهول سكان مدينة في الهند.. ما حقيقتها؟

تعرض الفنانة شاهيناز لـ حادث سير .. صور

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ