طلاب الثانوية العامة بالملازم أمام اللجان لأداء امتحانات الأحياء والجبر والفلسفة

بدأ طلاب الثانوية العامة التوافد على لجان سير الامتحانات لأداء امتحانات الأحياء لشعبة علمي علوم، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك داخل 2098 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وذلك في آخر أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023.

وسيطرت حالة من القلق والتوتر على وجوه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مع بدء دخول الطلاب اللجان الامتحانية، أثناء انتظارهم على الأرصفة أمام المدارس التي تسير بها الامتحانات في محافظة الجيزة.

ورصدت عدسة “صدى البلد” مراجعة الطلاب بعض المعلومات الأساسية، قبل بدء امتحان امتحانات الأحياء والهندسة والفلسفة بدقائق، وتبدو ملامح الخوف والقلق واضحة على ملامح أولياء الأمر وطلاب الصف الثالث الثانوي.

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أبوابها لإدخال طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية، ويخضع الطلاب للتفتيش الإلكتروني بواسطة العصا الإلكترونية للكشف عن الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية تسهل عملية الغش، قبل أداء آخر امتحان اليوم.

على الجانب الآخر ، تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وصول أوراق امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023، وامتحان الفلسفة 2023 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

ويتولى مديري مديريات التربية والتعليم، الإشراف على عملية نقل أوراق امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023، وامتحان الفلسفة 2023 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.