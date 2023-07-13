تجربة جديدة من الصين لغزو الفضاء.. ماذا فعلت هذه المرة؟

أطلقت شركة “لاند سبيس - LandSpace" الصينية أول صاروخ في العالم يعمل بغاز الميثان والأكسجين السائل، وذلك في إنجاز يتفوق على منافسها الأمريكي سبيس إكس.

وتم إطلاق الصاروخ الحامل Zhuque-2 من مركز Jiuquan لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة قانسو الصينية يوم الأربعاء، حيث نجح في نقل حمولة اختبار إلى المدار بنجاح، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، يعد هذا الإنجاز الفضائي مهمًا للصين، التي تعمل على تعزيز قدراتها الفضائية وتنافس مع الدول الأخرى في هذا المجال.

إنجاز جديد للصين لغزو الفضاء

وتتميز تقنية الصاروخ ZQ-2 بأنها تستخدم محركات Tianque-12 الميثان والأكسجين السائل، والتي تعتبر أكثر أمانًا وأرخص وأكثر كفاءة من المواد الصلبة أو الأخرى البديلة للوقود السائل، مما يجعلها خيارًا جيدًا لعمليات الإطلاق الفضائية.

ويمتلك النظام الصاروخي ZQ-2 قدرة على حمل حمولة قصوى تبلغ ستة أطنان في مدار أرضي منخفض، مما يجعله مناسبًا لإطلاق الأقمار الصناعية والتطبيقات الفضائية الأخرى.

وبعد النجاح الذي حققه الصاروخ في نقل الحمولة الاختبارية إلى المدار بنجاح، من المتوقع أن تستخدم الصين هذه التقنية في مهمات أخرى في المستقبل القريب، مما يؤكد التطور الذي تحققه الصين في مجال الفضاء.

ونجحت الشركة الصينية في إطلاق أول صاروخ في العالم يستخدم غاز الميثان والأكسجين السائل للوصول إلى المدار، وذلك بعدما عانت من فشل في محاولة سابقة في نهاية عام 2022 بسبب مشكلة فنية في المرحلة الثانية.

مميزات الصاروخ الصيني الجديد

وتعد هذه التقنية أكثر كفاءة وأماناً وأرخص من التقنيات البديلة الأخرى، ما يجعلها خياراً جيداً لعمليات الإطلاق الفضائية.

ويشير مؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، Zhang Changwu، إلى أن هذا الإنجاز يضع الصين في الصفوف الرائدة في سباق الفضاء العالمي للصواريخ القائمة على الميثان، وأن الشركة تستعد حالياً لإجراء تجربة أخرى.

كما تعمل الشركتان الأمريكيتان Relativity Space وSpaceX أيضاً على تطوير أنظمة دفع الميثان.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت تعمل العديد من الدول على تعزيز قدراتها في مجال الفضاء وتنافس مع بعضها البعض في هذا المجال.

وشهدت بكين تقدماً ملحوظاً في برامجها الفضائية العامة والخاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث قامت وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CMSA) بإطلاق أول وحدة من محطتها الفضائية تيانجونج إلى المدار في عام 2021، وهي تخطط لإجراء العديد من المهمات الأخرى حتى عام 2024، بما في ذلك إرسال رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2030 .