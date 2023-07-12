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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع مهم.. الصين وأمريكا تبحثان العلاقات الدفاعية وقضايا الأمن الدولي

الصين
الصين

قال البنتاجون، اليوم الأربعاء، إن مسؤول دفاعي أمريكي بحث مع سفير الصين في واشنطن العلاقات الدفاعية وقضايا الأمن الدولي.

وتأتي تلك المحادثات بعد محاولات كبيرة في الآونة الأخيرة بين واشنطن وبكين في إذابة الجليد في العلاقات بين الجانبين. حيث تبادل الجانبان زيارات مختلفة في إطار تعزيز التعاون والتوصل إلي وجهات نظر متقاربة في الأزمات الدولية.

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حيث زار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بكين والتقي بالرئيس الصيني، شي جين بينج، ووزير الخارجية، تشين جانج وكبير الدبلوماسيين الصينيين، وانج يي، وتوصل الجانبان إلي العديد من الاتفاقات الهامة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.

 زيارة الصين وتعليق وزيرة  الخزانة الأمريكية 

ثم أجرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين زيارة وصفت بأنها "مهمة للغاية" إلي بكين، من أجل بذل الجهود المشتركة بين أكبر اقتصاديين في العالم، لإيجاد حلول لتلك الأزمات الاقتصادية الكبري، التي يعاني منها العالم بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. 

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