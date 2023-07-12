الصين تحاول السيطرة على الفضاء.. موعود إرسال روادها إلى القمر

تتسابق الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية، في السيطرة على الفضاء، حيث تخطط لإرسال صاروخين إلى القمر بحلول عام 2030.

وذكرت وسائل إعلام حكومية، نقلا عن مهندس في الوكالة الصينية لرحلات الفضاء المأهولة، أن كلا الصاروخين سيدخل مدار القمر، وبعد التحام ناجح، سيدخل رواد الفضاء مركبة الهبوط على القمر.

وستتغلب خطة الصاروخين على العقبة التكنولوجية ، التي تعترض طريق الصين منذ زمن طويل والتي تتمثل في تطوير صاروخ قوي بالدرجة الكافية لنقل رواد الفضاء ومسبار هبوط معاً.

واحتدم السباق لإرسال رحلات مأهولة إلى القمر في السنوات الأخيرة، مع تطلع كل من الصين والولايات المتحدة إلى الموارد المعدنية المحتملة على القمر.

ويمكن أن يساعد إنشاء مناطق للبقاء الطويل على سطح الكوكب الصغير أيضا في تعزيز فكرة إرسال مهام مأهولة في المستقبل إلى كواكب مثل المريخ، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.