تفاصيل إطلاق وكالة الفضاء المصرية “نكست سات1” من الصين نهاية العام

تحدث الدكتور محمد العراقي، عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، تفاصيل عن اطلاق “نكست سات1” من الصين في نهاية العام، قائلا: إن هذا القمر إختصار للقمر الصناعي التجريبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الاولي”، أنه القمر الأول من سلسلة من برنامج الأقمار التجريبية، موضحا أن الأقمار الصناعية تقسم على حسب المهمة أو الإرتفاع التي تتواجد فيه أو الوزن، موضحا أن هذا القمر يكون فى مدار قريب من الأرض ووزنه تقريبا 65 كم.

وتابع أن هذا القمر تم تصنيعه بالشراكة مع جهة ألمانية، وتبرز أهميته من أن الجانب المصري مشارك بنسبة به، تقترب من ال40%، وتشتمل على البرمجيات بالكامل، حيث تم تطويرها من قبل وكالة الفضاء المصرية، وأعمال التجميع والإختبار، والتنسيق للإطلاق مع الجانب الصيني.