للتعرف علي أنشطة ومهام المركز.. رئيس البحوث الزراعية يستقبل وفدا من الصين

استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفدا من جامعة زيجانج الصينية حيث استعرض رئيس المركز أنشطة ومهام مركز البحوث الزراعية وما يقوم به من تحقيق الامن الغذائي وإنتاج أصناف من المحاصيل المختلفة قادرة علي مواجهة الجفاف والملوحة مع تحقيق إنتاجية مرتفعة وجودة عالية

وأشار إلي أن مركز البحوث الزراعية هو الزراع البحثي للزراعة المصرية وله تاريخ حافل مع الشركاء في الدولة المصرية لتحقيق الامن الغذائي .

وعلي هامش الزيارة قام الوفد بزيارة المعاهد التابعة لمركز البحوث الزراعية وهي كالاتي معهد بحوث القطن والمركز الاقليمي للاغذية والاعلاف والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات حيث اشاد الوفد بأحدث الأجهزة المستخدمة في مجال البحث الزراعي المصري.

واضاف رئيس المركز ان الهدف من الزيارة هو التمهيد لتوقيع عدد من البروتوكولات بين جامعة زيجانج ومركز البحوث الزراعية وفي ختام الزيارة اثني الوفد علي مركز البحوث الزراعية ودورة في خدمة القطاع الزراعي المصري