سفير سنغافورة بمصر: البلدان يمتلكان إمكانيات هائلة للتعاون المستقبلي

أكد سفير جمهورية سنغافورة في مصر، دومينيك جوه، على أهمية العلاقات بين مصر وسنغافورة ، والإمكانات الهائلة للتعاون المستقبلي .

جاء ذلك على هامش افتتاح المكتب الرئيس الجديد لشركة لوجستيات سنغافورية فى مصر وذلك بحضور 100 من العملاء والشركاء والموردين المتميزين.

ورحب عماد توفيق - العضو المنتدب ل PSA BDP مصر ، بالحضور تلاه كلمة فكرت إرسوي - المدير الإداري الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط.

وعبر فكرت ارسوي في خطابه، عن سعادته بتوجيه دعوة لهذا الحدث مؤكدا أنه تجميع رؤى حول خطط الشركة التطلعية.

من جانبه، أكد سفير سنغافورة أن المكتب الرئيسي الجديد يمثل علامة فارقة في تاريخ الشركة ، قائلا "هذا يدل على الالتزام بتوسيع وجودنا وخدمة عملائنا الكرام بكفاءة وتميز أكبر".

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