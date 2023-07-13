تقديم خدمات طبية وبيطرية وعقد ندوات تثقيفية خلال قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بتنظيم قافلة سكانية شاملة بعزبة أبو خميس بنطاق الوحدة المحلية لقرية الساحل تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 165 حالة مع تقديم العلاج اللازم وتواجد سياره تنظيم الأسرة.

كما تم رش 390 رأس ماشية وتجريع 150 رأس أغنام بالإضافة الى توفير سيارة سلع غذائية بسعر الجملة و سيارة أنابيب بوتجاز بسعر المستودع وتم عمل إمتحانات فورية لعدد 34 من أبناء القرية.

و تم صيانة وإصلاح كشافات القرية بالإضافة إلى توفير ملابس وسلع غذائيه مشاركة مجتمعية.

وخلال القافلة قامت إدارة أوقاف رشيد بعقد ندوة حول (الزواج المبكر وأسس اختيار الزوجين)