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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم خدمات طبية وبيطرية وعقد ندوات تثقيفية خلال قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

قافلة سكانية شاملة
قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بتنظيم قافلة سكانية شاملة بعزبة أبو خميس بنطاق الوحدة المحلية لقرية الساحل تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 165 حالة مع تقديم العلاج اللازم وتواجد سياره تنظيم الأسرة.

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إزالة 62 حالة تعد بإجمالى مساحة 2849 م2 بالبحيرة

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كما تم رش 390 رأس ماشية وتجريع 150 رأس أغنام  بالإضافة الى توفير سيارة سلع غذائية بسعر الجملة و سيارة أنابيب بوتجاز بسعر المستودع وتم عمل إمتحانات فورية لعدد 34 من أبناء القرية.

و تم صيانة وإصلاح كشافات القرية بالإضافة إلى توفير ملابس وسلع غذائيه مشاركة مجتمعية.

وخلال القافلة قامت إدارة أوقاف رشيد بعقد ندوة حول (الزواج المبكر وأسس اختيار الزوجين)

 

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