انطلاق مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث إنهاء الصراع

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال مؤتمر قمة دول جوار السودان، الذي تستضيفه مصر؛ لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار، واتخاذ خطوات لحقن دماء الشعب السوداني.

ويهدف المؤتمر -الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي- إلى تحقيق تسوية سلمية وفاعلة للأزمة في السودان من خلال التنسيق بين دول الجوار والمسارات الإقليمية والدولية الأخرى، بما يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومقدراتها.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

وضع آليات فاعلة

وأصدرت الرئاسة المصرية، بيانا في يوم الأحد 9 يوليو 2023، وقالت إن مصر تتطلع إلى “وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة”.

وتسبب القتال الذي اندلع في الخرطوم في منتصف أبريل إلى نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص، منهم ما يقرب من 700 ألف فروا إلى دول الجوار التي يعاني الكثير منها من الفقر، ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، عبر ما يزيد على 255 ألفا الحدود إلى مصر.