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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شرطة البيئة تداهم مصانع بير السلم بالجيزة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة" .

أسفرت جهودها فى مجال (حماية البيئة "الصحة العامة") عن ضبط (5) قضايا عبارة عن (4 مصانع عشوائية – مخزن "جميعهم بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة وتداول المستلزمات الطبية والمنظفات والمطهرات المنزلية وخاماتها - تدوير المخلفات المعدنية والبلاستيكية إنتاج الأدوات المنزلية) بمضبوطات بلغت (14500 قطعة "منتج نهائى" مستلزمات طبية متنوعة –38400 متر مواد خام عبارة عن "أقمشة طبية" – 7 رول مواد خام "شاش" - 46 طن مواد خام عبارة عن "كيماويات ، صابون سائل ، كلور ، ألوان صناعية" – 4000 قطعة مخلفات بلاستيكية ولعب أطفال – 5 طن مواد خام عبارة عن مخلفات بلاستيكية ، خرز بلاستيك – 1,55 طن مواد خام لمخلفات معدنية ومنتج نهائى لسلك تنظيف الأوانى) .. جميعها مجهولة المصدر بدون بيانات أو موافقة بيئية وغير مسجلة.

         

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات الشرطة المتخصصة المخالفات والقضايا المستلزمات الطبية إنتاج الأدوات المنزلية تدوير المخلفات

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