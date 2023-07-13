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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي: ليس لدي علم بأي مقترحات جديدة بشأن اتفاقية الحبوب

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إنه ليس على علم بالمقترحات الجديدة بشأن اتفاقية الحبوب التي ذكرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح لافروف: "لست على علم بأي مقترحات جديدة، لكن يبدو أن القضية تتعلق بما ناقشه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأردوغان منذ فترة طويلة، وهو استعدادنا واستعداد تركيا نفسها للعمل بشكل مستقل عن أي اتفاقيات أخرى بشأن الإمدادات المدعومة". 

وأشار لافروف إلى أن تركيا مهتمة بالمساعدة في معالجة الحبوب الروسية والمشاركة في آلية تسمح بتقديم المساعدة للدول النامية بشكل مستقل عن أي شخص أو أي شيء.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عبر عن عدد من المقترحات بشأن صفقة الحبوب التي تمت مناقشتها.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لا ترى أي أساس لتجديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود وذلك قبل أقل من أسبوعين من انتهاء الاتفاقية التي سمحت بشحن الحبوب من موانئ البحر الأسود رغم الحرب في أوكرانيا.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها، أن روسيا تفعل كل شيء حتى تتمكن جميع السفن المشمولة بالاتفاق من مغادرة البحر الأسود قبل انتهاء صلاحيتها في 17 يوليو.

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