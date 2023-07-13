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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قمة دول جوار السودان

رئيس تشاد: تعاني من العواقب الوخيمة لـ الأزمة الجارية في السودان

رئيس تشاد في قمة
رئيس تشاد في قمة دول جوار السودان

قال الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، إن دولة تشاد تعاني من العواقب الوخيمة بسبب تلك الأزمة الجارية فى السودان، مشيرا إلى أنه خلال أسبوع أستقلبت تشاد أكثر من 150 ألف شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال الذين هربوا من القتال.

وأضاف خلال كلمته اليوم بقمة دول جوار السودان، بمشاركة الرئيس السيسي، أنه قد جاء 600 ألف لاجئ سوداني فى تشاد منذ 20 عاما، موضحا: “الحمل الذى يمثله عدد كبير من اللاجئين له أثر شديد على الموارد، إلا أننا نقوم بواجبنا الأخوي”.

وتابع: “مؤخرا قمنا بزيارة الحدود الشرقية فى التشاد لتفقد الوضع هناك وعندما ألتقيت باللاجئين كنت مصدوما مما رأيته من الأطفال والنساء الذين تركوا كل شئ وجاءوا بإيدي فارغة، وفروا من دولتهم وعائلتهم، وعلينا ان نتجنب تلك الحرب والعواقب الوخيمة التي تمس المنطقة”.

وأكد: “أستقبلنا فى التشاد  السودانيين من أجل أن يكفا عن الحرب ونتواصل معهما وناشدناهم لوقف اطلاق النار من أجل إيجاد حل سلمي، ونحن على قناعة من أن خطوتنا ومسيرتنا بالنسبة لدول الجوار الذين تأثروا بالتأثيرات السلبية من الحرب بالقيام بجهود لتسوية سلمية للسودان”.

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