السفير التركي بالقاهرة : ارتفاع كبير في أعداد سيّاحنا بمصر الفترة المقبلة |خاص

قال السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن إن التعاون الثنائي في السياحة سيشهد تحسناً كبيراً بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية من الناحية العملية من خلال تسهيل تأشيرة دخول الأتراك لمصر.

وأفاد موطلو شن في حواره لـ موقع "صدى البلد" بأن هذا القرار سيؤثر في قدوم العديد من السائحين الأتراك إلى مصر لرؤية المناطق السياحية في القاهرة، مدينة شرم ‏الشيخ ، الأقصر، أسوان، ومدينة العالمين.

وأشار موطلو شن إلى أن الأتراك يهتموا دائماً بزيارة مصر ومعالمها فيها خاصة في مدينة ‏شرم الشيخ والذي يرى فيها العديد من الأتراك السحر والجمال والطبيعة وهي من الوجهات المشهورة لدى الشعب التركي. كما أن العديد من الأتراك يولون اهتماما كبيرا لمدينة القاهرة ومن المتوقع ان يحدث زخم في الزيارات مع تراجع درجات ‏الحرارة من شهر سبتمبر وحتى شهر مايو. ‏

وأوضح موطلو شن أن قرار تسهيل تأشيرة الدخول لديه تأثير إيجابي مباشر ليس في المجال السياحية فقط فهذا القرار يجذب العديد من المستثمرين وفي الفترة القادمة سنرى مفاوضات كثيفة حول فرص الاستثمار والتجارة‏.

وكما قال شن إنه يتوقع زيارة العديد من رجال الأعمال الأتراك الى القاهرة والإسكندرية لتقييم فرص التجارة والاستثمار. ‏