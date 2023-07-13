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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعيين تامر عبد الحليم مدربا لحراس مرمى بترول أسيوط

صدى البلد

استقر مجلس إدارة نادي بترول أسيوط علي تعيين تامر عبد الحليم مدربا لحراس مرمي الفريق الأول رفقة الجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد عبدالمقصود  .

وعمل تامر عبد الحليم من قبل مدربا لحراس نادي بايونيرز ،ونادي الفيوم ،قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني لنادي بترول أسيوط القيادة أحمد عبد عبدالمقصود .


وكان قد نجح مسئولو مجلس إدارة نادي بترول أسيوط برئاسة  المحاسب ايهاب فايز رئيس مجلس الإدارة ،من إتمام التعاقد مع أحمد عبدالمقصود المدير الفني لفريق الزمالك الأسبق، لقيادة الفريق ضمن منافسات الموسم الجديد بدوري المحترفين .

وكان قد رحل  هشام عبدالمنعم المدير الفني السابق للفريق  عقب تقديم استقالته بانتهاء الموسم وضمان الفريق مقعده بدورى المحترفين .

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