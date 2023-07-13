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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق العرض المسرحي "أمادو" على مسرح قصر ثقافة الطود بالأقصر

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

أطلق فرع ثقافة الأقصر فعاليات العرض المسرحي "أمادو" لفرقة قصر ثقافة الطود المسرحية بالأقصر،  على مسرح القصر، ويستمر حتى ١٦ يوليو الحالى، ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

تدور أحداث العرض عن أمادو أبن قبيلة المأساي بأفريقيا وصراعه مع اخوته من أجل الميراث مما يضطره لترك القبيلة والترحال ويقابله في رحلته داخل الغابة، ويرافقه أصدقاؤه من الحيوانات وتدور أحداث كثيرة ومغامرات تؤكد من خلال الدراما المكتوبة إعلاء قيم الحق والخير والجمال لينتصر أمادو في النهاية ويقر من أخطئ بخطئه والعرض دعوة لمشاهديه بالتمسك بهذه القيم النبيلة وإعلائها.

العرض تأليف وأشعار محمد زناتي، إخراج أشرف النوبى الجنوبى، موسيقى وألحان المايسترو حسام حسنى، ديكور وملابس ومسكات هاني محمد، إستعراض إسلام مصطفي زيان، بطولة حمد خليفة، رمضان محمد، بغدادي محمد، هاجر حسانين، علاء أحمد.

العرض يقدمه فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

فرع ثقافة الاقصر العرض المسرحي أمادو قصر ثقافة الطود المسرحية مسرح الطفل عمرو البسيوني

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