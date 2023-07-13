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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول عسكري أوكراني يعلن تسلم كييف ذخائر عنقودية

زيلينسكي وبايدن
زيلينسكي وبايدن

أكد متحدث عسكري أوكراني، اليوم الخميس، أن كييف استلمت ذخائر العنقودية من أمريكا.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن القنابل العنقودية لدي روسيا أكثر فاعلية من التي لدى الأمريكيين.

وأكد شويغو، أنه إذا استخدمت الذخائر العنقودية الأمريكية على أراضينا سنرد عليها بالمثل.

وفي وقت سابق، أكدت صحيقة بوليتيكو نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن قرار إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا على مكتب بايدن ويمكن الانتهاء منه قريبا. ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها لا تزال تدرس توريد ذخائر عنقودية إلى الجيش الأوكراني.

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