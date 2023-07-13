ألف روح لـ بلقيس تكسر حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة

حققت اغنية “الف روح” للفنانة بلقيس، نجاح كبير جدًا حيث كسرت حاجز الـ ٣ مليون مشاهدة بعد ايام من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الاغنية: "قالوا دي يوم يومين آخرها .. ولو توصل لفين في غيرها .. دي وقعة ووقعتين كبيرها .. ونمسح اسمها

قالوا كلام كتير وأعدّي .. أنا مش شايفة غير تحدّي .. عايزة افرح واطير لوحدي .. بناس أنا احبها .. أنا جامدة ومش بخاف .. أنا عاشقة الاختلاف .. أنا شايلة على الكتاف

أحلامي من زمان".

يذكر أن عبّر الشاعر أحمد حسن راؤول، عن سعادته بالتعاون مع الفنانة بلقيس في اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “الف روح” والتي طرحتها مؤخرا عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

قال أحمد حسن راؤول، لـ“صدى البلد”: اغنية الف روح اغنية مختلفة ومعبرة عن المرأة وتكشف جوانب التحدي لديها وكيف يمكنها مواجهة اي شي".

وتابع قائلاً: “سعيد بنجاح الاغنية واعجاب الجمهور بها والعمل مع الفنانة بلقيس مختلف وله طابع خاص”.

طرحت الفنانة بلقيس فتحي، منذ قليل أجدد أغنياتها باللهجة المصرية "ألف روح" على منصات السوشيال ميديا.