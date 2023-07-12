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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حسن راؤول: سعيد بالتعاون مع بلقيس.. والعمل معها مختلف

بلقيس
بلقيس

عبّر الشاعر أحمد حسن راؤول، عن سعادته بالتعاون مع الفنانة بلقيس في اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “الف روح” والتي طرحتها مؤخرا عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

 قال أحمد حسن راؤول،  لـ“صدى البلد”: اغنية الف روح اغنية مختلفة ومعبرة عن المرأة وتكشف جوانب  التحدي لديها وكيف يمكنها مواجهة اي شي".

وتابع قائلاً: “سعيد بنجاح الاغنية واعجاب الجمهور بها والعمل مع الفنانة بلقيس مختلف وله طابع خاص”.

طرحت الفنانة بلقيس فتحي، منذ قليل أجدد أغنياتها باللهجة المصرية "ألف روح" على منصات السوشيال ميديا.

بلقيس تحقق 2 مليون مشاهدة بأغنية ألف روح

باللهجة المصرية.. بلقيس تطرح أغنية ألف روح| فيديو

وهي الأغنيه التى تعاونت فيها مع الشاعر المصري أحمد حسن راؤول والملحن اللبناني غي مانوكيان ومن توزيع سليمان دميان واخرج الأغنية إيلى فهد، بلقيس قررت أن تحتفل مع الجمهور المصري بموسم الصيف من خلال إطلاقها لأغنية جديدة باللهجه المصرية وصفتها بأنها تشبهها كثيراً.

وكتبت بلقيس عن الأغنية على حسابها بموقع انستجرام: مؤخراً ألف روح خرجت للنور عمل إشتغلته من قلبي بكل حب وبيشبهني بكل التفاصيل والأغنية تشبه ناس كتير وإن شاء الله تلمس وجدانكم.
 

 

ووجهت بلقيس شكر لفريق عمل الأغنية وتقول كلماتها: “قالوا دي يوم يومين اخرها.. ولو توصل لفين في غيرها .. دي وقعة ووقعتين كبيرها .. ونمسح اسمها .. قالوا كلام كتير وأعدّي .. انا مش شايفة غير تحدّي .. عايزة افرح واطير لوحدي .. بناس انا احبها .. انا جامدة ومش بخاف”.

 

أحمد حسن راؤول الشاعر احمد حسن راؤول الف روح اليوتيوب السوشيال ميديا إيلي فهد

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