خبير يكشف أسباب الأداء الإيجابي للبورصة بختام تعاملات الأسبوع

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق تعاملات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ قدره 198.07 نقطة بنسبة صعود 1.16% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17342.29 نقطة بفضل الاداء الإيجابي والارتداد والصعود مرة أخرى لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.

وأشار خبير أسواق المال إلى فتح زيادة المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 17000 نقطة الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه نحو الصعود

بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح

وتوقع خبير أسواق المال أن يشهد المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع المقبل بهذا الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17400 نقطة وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 17700 نقطة.

أما في حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 17000 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قال خبير أسواق المال: استقر أيضاً بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات الأسبوع واغلق مرتفعا بمقدار 35.80 نقطة بنسبة صعود 1.06% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3428.07 نقطة بفضل الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وتوقع خبير اسواق المال أن يستقر المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع المقبل أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3400 نقطة الأمر الذي سوف يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3460 نقطة

مدعوماً باستمرار نشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة وعودة اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر السبعيني.