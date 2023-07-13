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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: السياحة بين مصر وقطر تتسم بالتمو والازدهار والبلدين تربطهما علاقات قوية

مصر وقطر
مصر وقطر

أكد  أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، أهمية مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر وقطر في مجال السياحة والآثار وفى جميع المجالات المختلفة، قائلا:" البلدين  تربطهما علاقات قوية".

 

حركة السياحة بين مصر وقطر 

وأضاف “  نويصر” لـ"صدى البلد"، أن تتسم حركة السياحة بين مصر وقطر بالنمو والازدهار، حيث يقوم الجانب القطري بتنفيذ عدد من المشروعات خاصة في قطاع السياحة بعدد من المدن المصرية، وذلك يصب فى صالح الدولة المصرية فضلا عن  دفع  التعاون وإقامة مصالح مشتركة بين البلدين.

وأشار عضو مجلس النواب الى أهمية  تعزيز مجالات التعاون بين البلدين وتوحيد الرؤي تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية،  في ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم ضمن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وأكد النائب أنه لا بد من صياغة واضحة وصحيحة  لرؤية عربية شاملة في ظل التحديات والظروف العالمية الراهنة، لافتا إلى الرئيس السيسي حريص على تحقيق التضامن القومي العربي، وتعزيز المصلحة القومية العربية.

واستقبل، اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر بالقاهرة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

أحمد سعد نويصر الأقتصادية التعاون بين البلدين الجانب القطري التضامن

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