بكري: ما يحدث بالسودان الآن هو محاولة لضرب الاستقرار في مصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن “هنا الخرطوم من القاهرة” أنه نفس النداء الذي أطلقه المذيع السوري عبد الهادي بكار، عندما قال هنا "القاهرة من دمشق".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدي البلد”، إن السودان الشقيق البلد العريق صاحب الأصالة والتاريخ الشعب المسيس الواعي المنتمي العروبي الذي ناضل كثيرا من أجل حريته.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن السودان واجه المستعمر وناضل وكافح حتى نال استقلاله، مؤكدا أنه تعددت الأنظمة لكن الشعب السوداني كان على قدر المسئولية والحدث".

المستهدف الأول

وأشار مصطفى بكري إلى أن ما يجري في السودان الآن هو محاولة لضرب الاستقرار في مصر، مؤكدا أن مصر هي المستهدف الأول مما يجري في السودان.