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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالدموع.. مروان عطية يشيع جثمان والده إلى مثواه الأخير بالبحيرة

تشييع جثمان والد
تشييع جثمان والد اللاعب مروان عطية

شييع مروان عطية، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، جثمان والده عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه بعد صلاة الظهر اليوم الخميس، وذلك من مسجد إبراهيم عبد العال بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تشييع جثمان والد اللاعب مروان عطية 
تشييع جثمان والد اللاعب مروان عطية 
تشييع جثمان والد اللاعب مروان عطية 
تشييع جثمان والد اللاعب مروان عطية 
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مروان عطية يودع والده إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في كفر الدوار.. صور

تشييع جثمان والد اللاعب مروان عطية 

وشارك الآلاف من أهالي محافظة البحيرة، في تشييع جنازة والد اللاعب مروان إبراهيم، إلى مثواه الأخير استعدادًا لدفنه بمقابر الأسرة بـكوم دفشو.

 

وغلب الحزن لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، مروان عطية، أثناء تشييع جثمان والده، وترقرقت دموع الحزن في عينيه حزنًا على رحيل والده.

 

وعمت حالة من الحزن على فريق النادي الأهلي، صباح اليوم الخميس، بعد علمهم بخبر وفاة والد اللاعب مروان عطية قبل ساعات من مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز، والتي من المقرر لها أن تقام مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.

 

وكان كشف أحد المصادر، أن اللاعب مروان عطية تواصل مع الجهاز الفني لفريق الأهلي، وأبلغهم برغبته في العودة للمعسكر عقب الانتهاء من دفن جثمان والده، والمشاركة في مباراة اليوم.

 

وكان غادر مروان عطية، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكر فريق النادي الأهلي، قبل ساعات من مواجهة الزمالك اليوم بعد علمه بخبر وفاة والده.

وكان اختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة اللاعبين المرشحين لمباراة القمة امام الزمالك المقرر إقامتها في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس.

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