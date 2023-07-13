30 دقيقة.. كهربا يرفض هدية حسين الشحات ويهدر الهدف الثاني للأهلي

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي والزمالك بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تمكن حسين الشحات لاعب الأهلي مباغتة الزمالك بهدف سريع في الدقيقة الثانية بعد استلام الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وتسديد كرة قوية سكنت شباك محمد صبحي.

وفي الدقيقة الرابعة من عمر المباراة سدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كرة لولبية كادت أن تسكن الشباك ولكن كان للقائم الأيسر رد فعل آخر ومنعها من الدخول.

كرة بينية من محمود كهربا في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد مثلث رائع من التمريرات بينه وبين معلول وكهربا وأفشة وسددها أفشة ولكن يتصدى لها صبحي.

ومن بعدها تراجع كهربا عن خط الهجوم وأصبح في مركز صانع الألعاب ومرر كرة رائعة للشحات ولكن تمكن عبد الغني لاعب الزمالك من إبعادها.

وحاول الزمالك الدخول في المباراة وسدد زيزو كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع الأهلي قبل الوصول للشناوي.

وفي الدقيقة 20 عاد الأهلي للهجوم بشكل رائع ودخل منطقة جزاء الزمالك عن طريق حسين الشحات الذي توغل ومرر كرة رائعة لكهربا الذي سددها من فوق محمد صبحي ولكن أبعدها سكر من على خط المرمى.

بدأ الزمالك في الضغط المنظم في الدقيقة 22 من عمر المباراة ووصل لمرمى الأهلي أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقية.

مرور رائع من بيرسي تاو ودخوله منطقة الجزاء ومحاولة خطيرة على مرمى الزمالك ولكن تمكن الدفاع من إبعاد الكرة.

ويضم التشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وضم التشكيل الأهلي كل من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه علي معلول، ياسر إبرهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني

اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمد فخر وحسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو

