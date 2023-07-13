الأردن.. حريق ضخم وتدخل عاجل من السلطات

أفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا نقلا عن الأمن العام الأردني يان الدفاع المدني يتعامل الان مع حريق مصنع اسفنج بمنطقه راس العين.

وكان وزير الزراعة الأردني المهندس خالد حنيفات، قد قال إن كوادر الدفاع المدني بالتعاون مع كوادر الحراج في محافظتي عجلون وجرش وطائرات من السلاح الجو ما تزال تحاول السيطرة على حريق شب في غابة وادي الشام بمنطقة بين الحسينيات وعنجرة والذي أتى على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية التي لم تحدد مساحتها.

وأضاف حنيفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن أسباب الحريق غير معروفة وسيتم فتح تحقيق والوقوف على السبب الرئيسي لاشتعال الحريق، مبيناً أن كثافة الأعشاب وارتفاع درجات الحرارة ساعدت بسرعة انتشار النيران بين الأشجار وأتت على مساحات واسعة من الأشجار.

وثمن الوزير جهود وتعاون القوات المسلحة مع كوادر الدفاع المدني والحراج لمساهمتهم بشكل كبير في عدم امتداد النيران إلى مساحات واسعة من الأشجار الحرجية والبساتين، داعياً المواطنين إلى ضرورة تجنب إشعال النيران في هذه الأوقات وعدم إزالة الأعشاب بواسطة النيران سواء حول المنازل أو المزارع أو المحاصيل الحقلية.