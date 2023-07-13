عرب في لجان تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الـ 80

يشارك عرب من جنسيات مختلفة في لجان تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ 80.

وجاءت القائمة كالتالي: صالح بكري - ممثل فلسطيني/ المسابقة الرسمية، كوثر بن هنية - مخرجة تونسية/ مسابقة آفاق، فوزي بنسعيد - مخرج مغربي/ مسابقة العمل الأول.

ويعرض فيلم زيندايا الجديد المثير للجدل "Challengers" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هذا العام، لأول مرة في أغسطس المقبل.

فيلم Challengers للمخرج لوكا جوادانيينو، سيعرض ضمن أفلام النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ولكن خارج المسابقة.

ويعد فيلم Challengers من الأعمال المنتظرة بشدة هذا العام، وتدور أحداثه حول مدربة تنس تحول زوجها من لاعب ضعيف إلى بطل عالم يفوز بالمسابقات الدولية، ولكنهما يتورطان في علاقة مع رجل ثالث.

يشارك في بطولته مع زيندايا كل من جوش أوكونر، مايك فايست، إي جي ليستر، وعدد من الفنانين المتوقع حضورهم العرض الأول يوم 30 أغسطس.

وغابت الممثلة الشابة زيندايا عن حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، رغم حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن بطولة مسلسل Euphoria في يناير الماضي.