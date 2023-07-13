بلا منازع.. إعلامي شهير يكشف عن نجم الأبيض بمباراة القمة

أشاد الإعلامي ابراهيم عبد الجواد بأداء اللاعب زيزو من مباراة الأهلي والزمالك.

و كتب إبراهيم عبر تويتر : زيزو بيقدم مستوي فردي راقي هو الأفضل في الزمالك بلا منازع.

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدف تقليص الفارق أمام الأهلي ، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

دفع أليو ديانج لاعب الأهلي، لاعب الزمالك زيزو داخل منطقة الجزاء وطالب لاعبي الأبيض احتساب ركلة جزاء.

عاد محمود البنا حكم المباراة لتقنية الفار وبالفعل احتسب ركلة جزاء في الدقيقة 64 من عمر المباراة.



وتصدى أحمد سيد زيزو لركلة الجزاء وأسكتها الشباك في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

تفاصيل المباراة..

تمكن حسين الشحات لاعب الأهلي مباغتة الزمالك بهدف سريع في الدقيقة الثانية بعد استلام الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وتسديد كرة قويد سكنت شباك محمد صبحي.

وفي الدقيقة الرابعة من عمر المباراة سدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كرة لولبية كادت أن تسكن الشباك ولكن كان للقائم الأيسر رد فعل آخر ومنعها من الدخول.

كرة بينية من محمود كهربا في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد مثلث رائع من التمريرات بينه وبين معلول وكهربا وأفشة وسددها أفشة ولكن يتصدى لها صبحي.

ومن بعدها تراجع كهربا عن خط الهجوم وأصبح في مركز صانع الألعاب ومرر كرة رائعة للشحات ولكن تمكن عبد الغني لاعب الزمالك من ابعادها.