اقتصاد الإمارات.. "دبي المالي العالمي" ينظم منتدى الاستدامة المستقبلية أكتوبر القادم

ينظم مركز دبي المالي العالمي، النسخة الأولى لـ"منتدى الاستدامة المستقبلية الأول " من 4 إلى 5 أكتوبر القادم، لتسليط الضوء على تفعيل آليات عمل التمويل المستدام والابتكار، وذلك عبر تعزيز أطر التواصل والتعاون بين قادة القطاع والمستثمرين ورواد التكنولوجيا وصنّاع القرار وتمكين التدفقات الاستثمارية الدولية بين بلدان الشمال والجنوب، لتسريع وتيرة العمل المناخي، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات اليوم.

يأتي " منتدى الاستدامة المستقبلية الأول" في إطار التزام مركز دبي المالي العالمي بلعب دور محوري وقيادي في تحقيق الأولويات الوطنية تمهيداً لمؤتمر الأطراف COP28، والتي تتماشى مع ترأس مركز دبي المالي العالمي لمجموعة عمل التمويل المستدام في دبي والتي تم إطلاقها في العام 2019 من قبل المركز.

كما يتزامن انعقاد المنتدى مع "عام الاستدامة"، ويهدف إلى تحقيق تقدم ملموس يترجم الرؤية الاستشرافية التي يتبناها مركز دبي المالي العالمي نحو الوصول إلى حلول عالمية مُتسقة تلبي احتياجات منظومة التمويل المناخي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وذلك بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي المستدام لدبي ودولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي : يسرنا الترحيب بالعالم في دبي للمشاركة ضمن أعمال منتدى الاستدامة المستقبلية كجزء من استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28.. ويؤكد المنتدى التزامنا الجاد بمعالجة التحديات البيئية المُلحة عالمياً، ومن خلال تعزيز أطر التعاون وتبني المزيد من الحلول المالية المبتكرة، نهدف إلى تحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل منخفض الكربون وقادر على مواجهة التغيرات المناخية.

وأكد الالتزام بمواصلة المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتطلع إلى تعزيز وتفعيل الحوار البنّاء وتحقيق النتائج الفعلية في هذا الصدد انطلاقاً من عقد هذا الحدث المهم.

ويدعو المنتدى قادة القطاع في كل من قطاعي الخدمات المالية والتأمين إلى تسريع مسيرة التحول نحو تحقيق مستهدفات الحد من الانبعاثات، كما يشكل المنتدى منصّة للتعرف على أحدث تقنيات الاستدامة المستقبلية والتي يمكن أن تساعد في التصدي للتحديات المناخية، والتي تعد ركيزة محورية نحو تحقيق الأجندة العالمية الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى تسريع تطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 و تطبيق بنود اتفاق باريس.

ويتماشى المنتدى أيضًا مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 للارتقاء بمستقبل القطاع المالي، انطلاقاً من المكانة الرائدة التي تحتلها دبي في مجال السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، حيث تزيد القيمة السوقية لناسداك دبي على 110 مليارات دولار، وتمثل قيمة السندات والصكوك المستدامة أكثر من 16%.

ويتوافق جدول أعمال المنتدى مع الركائز الأربعة لخطة عمل مؤتمر الأطراف COP28 والتي تتمحور حول تمكين تحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتفعيل جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش وتعزيز أطر الاحتواء عبر منظومة عمل المؤتمر.

وتسلط المناقشات والجلسات في المنتدى الضوء على أطر دعم الشركات في تبني مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتمكين الشركات من اتباع خطة انتقالية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وإطلاق العنان لإمكانات الابتكار المبنية على مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتعزيز النظم البيئية الريادية المستدامة، وتسريع وتيرة التحول في رأس المال بما يدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.