مهيب عبد الهادي يهنئ جماهير الأهلي: الأحمر يبدع ويمتع

حرص الإعلامي مهيب عبد الهادي، على تهنئة جماهير الاهلي بعد الفوز على الزمالك في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكتب مهيب : الاهلي يبدع ويمتع ويفوز على الزمالك 4 /1 ... تعليقك ؟

انتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تفاصيل المباراة..

تمكن حسين الشحات لاعب الأهلي من مباغتة الزمالك بهدف سريع في الدقيقة الثانية بعد استلام الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وتسديد كرة قوية سكنت شباك محمد صبحي.

وفي الدقيقة الرابعة من عمر المباراة سدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كرة لولبية كادت أن تسكن الشباك ولكن كان للقائم الأيسر رد فعل آخر ومنعها من الدخول.