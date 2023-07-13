ربيعة: الأهلي حقق العلامة الكاملة هذا الموسم.. والجماهير كلمة السر

أكد رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق حقق العلامة الكاملة هذا ‏الموسم بعد التتويج مؤخرًا بقلب الدوري الممتاز، وكلل اللاعبون جهودهم على مدار موسم ‏كامل.‏

وأضاف ربيعة: «هذا الموسم شهد العديد من التحديات، سواء على المستويين المحلي أو ‏الإفريقي، ولاعبو الفريق كانوا على قدر التحدي ونجحوا في تحقيق العلامة الكاملة من خلال ‏الفوز بجميع البطولات التي شارك بها الفريق».‏

واسترسل مدافع الفريق: «كان أمامنا هدف قبل مباراة اليوم وهو تحقيق الفوز على الزمالك، ‏قبل نهاية موسم شاق بكل تأكيد».‏

وأكد ربيعة أن لاعبي الأهلي والزمالك تربطهم علاقة صداقة وأن هناك حديثًا مستمرًّا بينهم.‏

واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي دائمًا كلمة السر في التتويج ‏بالبطولات، وأن جماهير الفريقين الأهلي والزمالك كانوا مثالًا رائعًا اليوم من خلال التشجيع ‏المثالي دون الخروج عن النص.‏

وفاز الأهلي على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، ليواصل الفريق سلسلة انتصاراته في مسابقة ‏الدوري والذي توج به بشكل رسمي قبل مباراة اليوم.‏

وسجل حسين الشحات الهدفين الأول والثاني قبل أن يضيف علي معلول الهدف الثالث ثم سجل ‏محمد شريف الهدف الرابع‏.